Пожар в кафе на улице Березовая Роща потушили в Иркутске 9 мая

Пожар в кафе на улице Березовая Роза потушили в Иркутске 9 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске 9 мая на улице Березовая Роща горело кафе. Сообщение о пожаре поступило в 16.59. До приезда пожарных из здания выбежали трое работников общепита, к счастью, посетителей в тот момент в нем не было. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар ликвидировали в 17.49, - отметили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. – Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Боролись с пламенем 24 человека на шести спецмашинах. Отметим, в регионе также тушат лесные пожары. Только в минувшие сутки потушили 20 очагов на землях лесного фонда. Общая площадь возгораний составила больше 750 гектаров. Известно, что 15 из этих пожаров были обнаружены и потушены в тот же день - подробности.

Напомним, что в Иркутске сегодня отмечают День Победы. Если вы не смогли побывать на митинге и параде - смотрите фото и видео здесь.

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