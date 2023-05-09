Появились фото с пожара в детском лагере и двух садоводствах в Иркутской области 9 мая Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области тушат крупный пожар в Усольском районе. Там загорелось двадцать строений – 18 домов в садоводствах и два корпуса детского оздоровительного лагеря. Борются с огнем более 150 человек на 19 спецмашинах. Фото с пожара в детском лагере и двух садоводствах в Иркутской области 9 мая появились в распоряжении КП-Иркутск.

Фото с пожара в детском лагере и двух садоводствах в Иркутской области 9 мая

Появились фото с пожара в детском лагере и двух садоводствах в Иркутской области 9 мая Фото: Прокуратура Иркутской области

Появились фото с пожара в детском лагере и двух садоводствах в Иркутской области 9 мая Фото: Прокуратура Иркутской области

Появились фото с пожара в детском лагере и двух садоводствах в Иркутской области 9 мая Фото: Прокуратура Иркутской области

По данным министерства чрезвычайных ситуаций региона, лагерь «Старт» сейчас недействующий, то есть, отдыхающих детей там нет. Садоводства, которые затронула беда, называются «Ромашка» и «Коммунальник» - десять домов в первом и восемь во втором.

По данным региональных властей, сегодня в 21.00 состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил глава района, остальные зданий у пламени удалось «отбить», сейчас проливают строения.

- Пожару присвоен повышенный уровень сложности из-за порывистого ветра в том районе и большого количества сухой растительности, - говорят спасатели.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль проверку по факту пожара.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности, - отметили в ведомстве.

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