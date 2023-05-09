МЧС: пожар в детском лагере и садоводствах в Иркутской области локализован

Площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар в Усольском районе локализован на площади в 996 квадратных метров. Огонь к этому времени успел перекинуться еще на несколько строений. Если изначально сообщалось о 18 зданиях в садоводствах «Коммунальник», «Ромашка» и двух корпусах детского оздоровительного лагеря «Старт», то к моменту, когда пламя получилось взять в кольцо, пожаром были объяты еще три строения в садоводстве «Монтажник» и количество корпусов лагеря увеличилось до четырех.

- Известно, что детский лагерь этот не действующий, детей там не было, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Он не работает с 2014 года, законсервирован.

Тушат пожар вечером 9 мая 178 человек на 27 спецмашинах. На месте уже находятся дознаватели МЧС России, им предстоит выяснить причину пожара. На данный момент они работают с населением, проводят опросы.

Известно, что на месте работает глава Усольского района, а также прокурор города Усолье-Сибирское. Прокуратура региона взяла на контроль выяснение причин возгорания.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности, - отметили в ведомстве.

Фотографии с места пожара - смотрите здесь.

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