Спасатели предупреждают о ветре до 20 м/с и грозах в Иркутской области 10 мая

Спасатели предупреждают о ветре до 20 м/с в Иркутской области 10 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О неблагоприятных метеорологических условиях жителей Приангарья предупреждают спасатели. 10 мая в регионе ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, в некоторых районах прогнозируются грозы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

К тому же, как отмечают в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций, 10 числа прогнозируется высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Температура в Приангарье ночью +4…+9, днем +14…+19. Однако, если небо закроют облака, похолодает до +6…+11. Теплее всего на севере-востоке и в верхнеленских районах Иркутской области, там обещают до 25 градусов выше нуля.

В Иркутске 10 мая переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь.

- Днем ждем порывы ветра до 15 м/с, - рассказали метеорологи Иркутского Гидрометцентра. – Ночью +5…+7. Днем столбики уличных термометров покажут +17…+19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал