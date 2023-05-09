Спасатели предупреждают о ветре до 20 м/с и грозах в Иркутской области 10 мая

Спасатели предупреждают о ветре до 20 м/с в Иркутской области 10 мая
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
О неблагоприятных метеорологических условиях жителей Приангарья предупреждают спасатели. 10 мая в регионе ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, в некоторых районах прогнозируются грозы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
К тому же, как отмечают в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций, 10 числа прогнозируется высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.
Температура в Приангарье ночью +4…+9, днем +14…+19. Однако, если небо закроют облака, похолодает до +6…+11. Теплее всего на севере-востоке и в верхнеленских районах Иркутской области, там обещают до 25 градусов выше нуля.
В Иркутске 10 мая переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь.
- Днем ждем порывы ветра до 15 м/с, - рассказали метеорологи Иркутского Гидрометцентра. – Ночью +5…+7. Днем столбики уличных термометров покажут +17…+19.
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