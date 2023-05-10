10 мая жителей Иркутска ждут небольшой дождь и потепление до +19

10 мая ртутный столбик термометра покажет до +17…+19 в ИРкутске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наконец-то в Иркутск пришла долгожданная весна! Вчера, 9 мая, горожанам могло показаться, что вообще наступило лето! Ведь на градусниках можно было увидеть до +20. Да и сегодня, 10 мая, ртутный столбик термометра покажет до +17…+19. Об этом КП-Иркутск сообщили синоптики.

- В Иркутске 10 мая будет переменная облачность, - говорят сотрудники Иркутского Гидрометцентра. - Немного подпортит погоду небольшой дождь и ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Порывы могут достигать до 14 м/с.

По области же ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, юго-западный, по югу юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Стоит отметить, что местами порывы могут достичь до 15-20 м/с. На столбике термометра можно будет увидеть до +17…+22. Но если небо затянет тучами, то похолодает до +7…+12.