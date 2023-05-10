В Иркутской области 9 мая 2023 года установлен «Рекорд Победы» по произвольному подъему гири Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

9 мая в Иркутске на площади у памятника Александру прошла всероссийская акция «Рекорд Победы». В ходе мероприятия нужно было поднять гирю 28 тысяч 489 раз - именно столько дней прошло с 9 мая 1945 года.

- Традиция проведения всероссийской акции «Рекорд Победы» в нашем регионе не прерывается уже много лет, и каждой весной участников становится больше, – стало известно КП-Иркутск.

В мероприятии принимали участие как взрослые, так и дети. Вес гирь подбирался для каждого возраста индивидуально. В Иркутске участие в «Рекорде Победы» приняли 117 человек. Они подняли гирю 28589 раз.

Ранее сообщалось, что 10 мая жителей Иркутска ждут небольшой дождь и потепление до +19. Однако вместе с этим стоит ждать ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Подробности вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.