12 лесных пожаров потушили в Иркутской области за минувшие сутки 9 мая 2023 года Фото: Елена МАРТЫНОВА

За минувшие сутки, 9 мая, на территории Иркутской области потушили 11 вновь зарегистрированных возгораний. Так, пять пожаров ликвидировано в Куйтунском районе, два – в Тулунском, по одному – в Балаганском, Братском, Нижнеудинском и Чунском районах.

-Кроме этого, удалось потушить ранее зарегистрированный пожар в Черемховском районе на площади 46 га, - стало известно КП-Иркутск.

Помимо этого, по данным на утро 10 мая, локализованными оставалось три лесных пожара в Шелеховском, Усть-Удинском и Нижнеудинском районах.

9 мая к местам происшествий были направлены 350 человек, в числе которых 263 работника лесопожарных станций. Известно, что также потребовалось 95 единиц наземной техники.

Ранее сообщалось, что спасатели предупреждают о ветре до 20 м/с и грозах в Иркутской области 10 мая. Подробности вы можете прочитать по ссылке.