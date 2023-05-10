В День Победы в деревне Бургаз открыли памятник землякам, участникам Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба администрации Иркутского района.

В День Победы в деревне Бургаз Ревякинского муниципального образования открыли мемориальную стелу в память о павших в Великой Отечественной войне воинах – земляках.

Она выполнена из черного керамогранита, на котором высечены слова: «Здесь нет их имен, но ничто не забыто, ни подвиг бессмертный, ни имена. И память о них, не вернувшихся с битв, в сердцах поколений на все времена».

В церемонии приняли участие Мэр Иркутского района Леонид Фролов, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Галина Кудрявцева, глава Ревякинского МО Вера Соболева, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников, протоиерей Леонид Никифоров, члены совета ветеранов Ревякинского МО, учителя и школьники Ревякинской и Бургазской школ, жители деревни.

Фото: пресс-служба администрации Иркутского района.

Мемориальная стела установлена на средства программы «Народные инициативы».

- Около ста человек ушли из Бургаза на фронт в период с 1941 по 1945 гг. Не вернулись в родную деревню 44 солдата. В память о них, по инициативе совета ветеранов, мы и открываем этот памятник, - рассказала председатель совета ветеранов муниципального образования Галина Коробченко. – Для нашей деревни это большое событие.

Сегодня в деревне Бургаз живет не более 300 человек, а в средине 20 века это была самая большая деревня в округе - около тысячи человек, рассказала местный краевед Галина Галанова.

- Именно поэтому первая отправка мужчин на фронт была именно из Бургаза. Это был жаркий июль 1941 года. От сельсовета провожали первых мобилизованных - 22 человека. Вот по этой улице Центральной, где сегодня открыт памятник, и ушли они... в вечность, - сказала она.

Мэр Иркутского района отметил, что в каждой деревне Иркутского района установлены стелы или обелиски в память о земляках - фронтовиках, издан трехтомник «Навеки живые».

- С 1941 по 1945 годы с территории Иркутского района на фронт были призваны более 2 тысяч человек. Из деревень, которые сегодня относятся к Ревякинскому МО, ушли 187 человек, 85 из них не вернулись домой. Война и победа - в истории каждой семьи. Важно, чтобы память жила, чтобы никто не был забыт, - сказал Леонид Фролов.