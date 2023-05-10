"Квадрат" жилья в новостройках Иркутской области в 1 квартале 2023 года подешевел на 1,5% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутскстат предоставил данные о стоимости жилья в регионе по итогам первого квартала 2023-го года. Так, например, в новостройках стоимость "квадрата" упала на 1,5%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

-Что касается вторичного жилья, то здесь, наоборот, цены выросли на 1,8%, - рассказывают специалисты ведомства.

Интересно, что в среднем "квадрат" жилья на первичном рынке в регионе в первом квартале года обходился в 103 тысячи рублей. Уточняется, что типовые квартиры подешевели на 1,1%, до 96,4 тысячи, а улучшенного качества — на 1,7%, до 106,4 тысячи.

Если сравнить цены в Иркутской области с другими регионами СФО, то область займет третье место. Выше цены только в Новосибирской области и республике Тыва.

На "вторичке" "квадрат" можно было приобрести за 89,8 тысячи рублей. Типовые квартиры подорожали на 1,9%, до 89,9 тысячи рублей, улучшенного качества — на 1,1%, до 90,09 тысячи.