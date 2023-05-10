До 5 тысяч человек поучаствуют в пятом международном Слата-марафоне в Иркутске 25 июня 2023

Фото: ООО «Маяк».

Традиционный беговой марафон пройдет в Иркутске 25 мая в пятый раз. Его организаторы - компания «Слата» и оргкомитет «Марафоны БАМ» рассказали о новых маршрутах и сюрпризах для участников.

- По регистрациям уже видно, что прирост числа участников составляет плюс 100% относительно прошлого года, - рассказал исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. - Отмечу, что в прошлом году бежало почти 4000 человек, в том числе дети. В этом году мы поставили себе амбициозную цель на 5000 участников.

Фото: ООО «Маяк».

Нововведение этого года - изменение маршрутов.

- В прошлом году участникам стало тесно на аллеях и тротуарах набережной Ангары по бульвару Гагарина, поэтому в этом году организаторами был разработан иной план маршрутов дистанций. Главное его отличие - это принципиальное разделение маршрутов основных дистанций и дистанций-спутников - 1 и 3 километра, - сообщил руководитель оргкомитета Иркутского марафона Артем Детышев.

Итак, в этом году участникам Слата-марафона будут предложены следующие дистанции:

1 км – Слата-Kids, дети от 3 до 8 лет.

3 км – Слата-Фан-ран и северная ходьба, дистанция в один круг по собственному маршруту.

10 км - мини-марафон и северная ходьба, дистанция в один круг.

21 км - полумарафон, дистанция в два круга по 10 км.

42 км - марафон, дистанция в 4 круга по 10 км.

Также в этом году впервые открыта онлайн-регистрация на детскую дистанцию. В прошлом году на старт забега вышли 700 детей в возрасте от 3 до 8 лет. Все юные участники получат памятную медаль и сладости.

Кстати, дизайн медалей юбилейного марафона изменился: на них будут изображены знаменитый бабр, набор узнаваемых контуров архитектуры города, триумфальная арка «Московские ворота». На медали финишеров отчеканен облик Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Кстати, медали отливаются ограниченным тиражом ровно по количеству стартовых номеров участников, поэтому так важно зарегистрироваться заранее. Следует учесть: регистрация в день забега не ведется! Кроме того, участникам забегов на дистанциях 10, 21 и 42 км нужно будет предъявить медицинскую справку.

К участию в марафоне приглашаются и команды: обязательно будут отмечены победители в номинациях «Самая большая команда» и «Самая оригинально одетая и/или оформленная команда».