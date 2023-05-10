Еще 520 человек заболели коронавирусом за неделю с 1 по 7 мая 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области за прошедшую неделю - с 1 по 7 мая - зарегистрировано 520 случаев COVID-19. Это на 37,3% ниже, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

-Известно, что за эту же неделю скончались от коронавируса еще два жителя, а от сопутствующих умер еще один человек, - говорят в пресс-службе ведомства.

В целом, с начала пандемии (с 2020 года - прим.Ред.) от коронавируса скончались 8920 жителей региона, а от сопутствующих заболеваний - 1003.

Выздоровело 372 217 человек.

В ведомстве порекомендовали соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что в выходные в Иркутске прошел субботник на территории "Кайского бора". Было собрано 50 мешков мусора. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.