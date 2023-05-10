Уходя от погони в Эхирит-Булагатском районе 8 мая 2023 года опрокинулся Lexus Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе водитель, уходя от погони сотрудников госавтоинспекции, допустил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

-По имеющейся информации все случилось 8 мая вечером в поселке Усть-Ордынский. Дежурный экипаж ДПС заметил Lexus, проезжающий по обочине. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но он этого не сделал, - говорят в ведомстве.

Как итог, в ходе погони водитель легковушки не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием авто.

Позднее выяснилось, что за рулем был 26-летний молодой человек, водительских прав у него не было. В результате ДТП водитель и 40-летняя пассажирка кроссовера с различными травмами доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что пять маршрутов в Прибайкальском нацпарке закрыли 10 мая 2023 года из-за пожароопасности.