Мэр Саянска Олег Боровский объяснил, почему его не было на мероприятиях 9 мая. Фото: телеграм-канал Олега Боровского

Мэр Саянска Олег Боровский объяснил, почему его не было на мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы.

- Во время командировки на Донбасс, небольшая рана на стопе стала причинять серьезную боль, беспокоить. Приехав домой, все еще не придавая особого значения этому, все же обратился в саянскую городскую больницу. Доктора назначили лечение, но ситуация только ухудшалась, - написал Боровский.

Он отметил, что после его перенаправили в областную больницу, где он сейчас и находится. Уже проведена операция, рана заживает. Мэр города добавил, что передвигаться сложно. Замедляет процесс выздоровления также вес и сахарный диабет второго типа.

Сейчас мэр все равно продолжает быть на связи, проводит дистанционные совещания, все остается под его контролем.

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