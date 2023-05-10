Убил из ревности: в Бурятии мужчина застрелил из охотничьего ружья любовника жены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бурятии осудили мужчину, который из ревности застрелил знакомого. Как сообщается на сайте Хоринского районного суда, мужчины отдыхали вместе дома у одного из них, но из-за словесной перепалки хозяин выгнал гостя. А затем перезвонил ему и они снова разругались. Собутыльник выпалил, что вступал в интимные отношения с женой хозяина дома.

Услышав это, подсудимый взял охотничье ружье и патроны и пришел к дому знакомого. Зайдя в ограду, он выстрелил любовнику своей жены в грудную клетку, живот и плечо. Мужчина умер на месте.

Преступник признал вину в полном объеме. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 5000 рублей.

- Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда и возмещение материального вреда, - сообщается на сайте Хоринского районного суда.