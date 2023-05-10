Житель Иркутской области остался без авто из-за вождения в нетрезвом виде Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде лишило жителя Иркутской области "железного коня". Об этом рассказали в министерстве внутренних дел Иркутской области.

-Так, сначала в феврале мужчина ехал на "Хонде" по улице Набережной заимки Щербакова. В один момент его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Но вот выяснилось, что от него исходит резкий запах алкоголя, - говорят в полиции.

Тогда предлагалось пройти процедуру освидетельствования. Она и подтвердила, что мужчина действительно пьян.

Потом выяснилось, что это уже не первая такая ситуация для мужчины, его уже ловили пьяным за рулем.

Сейчас суд приговорил его к 240 часам обязательных работ. Кроме того, судом в доход государства конфискован автомобиль, за рулем которого находился осужденный. Приговор не вступил в законную силу.