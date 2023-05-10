В Иркутске отремонтируют 96 дворов за счет местного бюджета Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в 2023 году планируют обустроить 96 дворовых территорий. Из местного бюджета на благоустройство предусмотрено 143, 1 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы администрации Иркутска.

Работы выполнят по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды» с привлечением средств «депутатского фонда». Все детали и вопросы обсудили на совещании у первого заместителя мэра областного центра Андрея Южакова с главами городских округов.

– Традиционно формирование списков территорий и благоустройство проходит при участии депутатов городской Думы и жителей. Обязательно ведется строительный контроль. Благодаря совместной работе в прошлом году в порядок привели около 100 дворов. Сегодня большая часть контрактов уже заключена, в ближайшее время подрядные организации приступят к работам, – рассказал Андрей Южаков.

В каждом дворе перечень работ индивидуальный. В планах отремонтировать асфальт на внутридворовых проездах, тротуары, обустроить парковочные места, установить ограждения, лавочки и урны, озеленить территории. Если необходимо, то сделать монтаж уличного освещения.