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НовостиОбщество10 мая 2023 12:24

В Катангском районе уровень воды поднялся до 1009 сантиметров

Критической считается отметка в 800
Елена СИНИЦА
В Катангском районе уровень воды поднялся до 1009 сантиметров

В Катангском районе уровень воды поднялся до 1009 сантиметров

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Уровень реки Нижняя Тунгуска в районе села Преображенка Катангского района растет. В готовности пункты временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-По данным на 18.00, в населенном пункте Преображенка Катангского района по фундамент подтоплены 147 жилых домов и участков, где проживают 247 человек. Уровень воды составляет 1009 сантиметров, при критической отметке 890 сантиметров, - говорят в МЧС.

Специалисты отмечают, что ожидается повышение уровня воды и завтра - до 1100 сантиметров.

На данный момент подготовлен пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы. Он рассчитан на 250 мест.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области остался без авто из-за вождения в нетрезвом виде. Сотрудники ДПС ловили его пьяным за рулем дважды.