Рассказываем, где именно запланировано отключение света в Иркутском районе 11 мая Фото: Иван Макеев

Увы, жителям Иркутского и Шелеховского районов нужно быть готовым к тому, что запланировано очередное отключение света. Конечно, речь не пойдет об отключении в районах целиком и полностью, это не коснется даже целых улиц. Рассказываем, где именно запланировано отключение света в Иркутском районе 11 мая.

Отключение света в Иркутском районе 11 мая

Итак, запланировано отключение света в Иркутском районе 11 мая. В этот же день без света придется посидеть и жителям Шелеховского района. Об этом уведомила энергоснабжающая организация в своих социальных сетях.

Кому-то из горожан повезет и света не будет несколько часов, а вот кому-то придется устраивать себе романтический ужин при свечах в этот день. Всю информацию о том, кого же ждет отключение света в Иркутском районе 11 мая, энергоснабжающая организация предоставила в виде таблиц.

Отключение Иркутский район. Фото: Свет38

Отключение Иркутский район. Фото: Свет38

Отключение Иркутский район. Фото: Свет38