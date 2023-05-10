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НовостиОбщество10 мая 2023 13:44

Детский психолог рассказала, как улучшить внимание перед ЕГЭ

Помогут несколько простых упражнений
Елена СИНИЦА
Детский психолог рассказала, как улучшить внимание перед ЕГЭ

Детский психолог рассказала, как улучшить внимание перед ЕГЭ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед ЕГЭ важно улучшить концентрацию внимание. Как именно это сделать рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Например, как оказалось, упражнение «солдатик» активизирует межполушарные связи и работу головного мозга.

-Встаньте в позу, как маршируют солдаты, смотрите вперед и следите за кончиками пальцев рук. Так двигайтесь по комнате - из одной стороны в другую, - рассказывает Наталья Наумова.

По ее словам, это упражнение помогает хорошо активизировать все отделы головного мозга и стать более внимательным. Кроме этого, стоит распечатать таблицу Шульте.

Это разбросанные хаотично цифры от 1 до 25. В этом случае нужно сконцентрироваться на центральной цифре и боковым зрением искать цифры от 1 до 25. После этого засекайте время и сравнивайте показатели каждый день. Упражнения нужно делать две-три минуты в день.