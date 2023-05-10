Детский психолог рассказала, как улучшить внимание перед ЕГЭ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед ЕГЭ важно улучшить концентрацию внимание. Как именно это сделать рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Например, как оказалось, упражнение «солдатик» активизирует межполушарные связи и работу головного мозга.

-Встаньте в позу, как маршируют солдаты, смотрите вперед и следите за кончиками пальцев рук. Так двигайтесь по комнате - из одной стороны в другую, - рассказывает Наталья Наумова.

По ее словам, это упражнение помогает хорошо активизировать все отделы головного мозга и стать более внимательным. Кроме этого, стоит распечатать таблицу Шульте.

Это разбросанные хаотично цифры от 1 до 25. В этом случае нужно сконцентрироваться на центральной цифре и боковым зрением искать цифры от 1 до 25. После этого засекайте время и сравнивайте показатели каждый день. Упражнения нужно делать две-три минуты в день.