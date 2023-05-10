Врач назвал универсальный способ защитить себя от рака Фото: Александр БОЙКО

Постоянная физическая активность может защитить человека от различных сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых форм рака. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал врач-терапевт Павел Раменский.

-Фактически, чем больше мы двигаемся, тем дольше и живем. Многие исследования свидетельствуют о том, что активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака, - рассказал эксперт.

Также активность влияет на регенерацию хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул. Это в свою очередь снижает риск диабета, ожирения, рака, остеопороза, болезни Альцгеймера, депрессии и в целом преждевременной смерти.

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