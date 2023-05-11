Погода в Иркутске 11 мая 2023: прогноз синоптиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 11 мая 2023 после жарких майских праздников решила взять перерыв и в четверг в городе прохладно. Днем температура воздуха ожидается всего +11…+13 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 11 мая 2023: прогноз на четверг

- Погода в Иркутске 11 мая 2023 будет с переменной облачностью, в областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 13 м/с. Осадков не ждем.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 728 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха низкая – 33%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 11 мая 2023 также предполагает переменную облачность, местами прольется небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Столбики уличных термометров покажут +11…+16 градусов, однако, если небо затянут облака, похолодает до +4…+9.

Метеорологи предупреждают, что в регионе 11 мая сохраняется высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

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