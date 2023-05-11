В Прибайкальском нацпарке 11 мая открыты все туристические маршруты

Все туристические в Прибайкальском нацпарке маршруты открыты 11 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 11 мая утром открыты все туристические маршруты на территории Прибайкальского национального парка. Снизить классы пожароопасности помог дождь, который накануне пролился и в Иркутске ночью. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- По состоянию на утро 11 мая 2023 года единственным маршрутом парка, где КПО составляет 3 единицы, является «Север острова Ольхон», - рассказали инспекторы. - Там за развитием ситуации наблюдают наши специалисты Островного лесничества, лесохозяйственного отдела и отдела развития познавательного туризма.

Напомним, накануне в Прибайкальском нацпарке были закрыты для посещения два маршрута – Темная Падь – Ангасолка и КБЖД. Связано это было с пожарами на данной территории. Лес загорелся из-за туристов, которые, обнаружив на своей одежде клеща, решили сжечь его.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал