В Прибайкальском нацпарке 11 мая открыты все туристические маршруты

Все туристические в Прибайкальском нацпарке маршруты открыты 11 мая
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области 11 мая утром открыты все туристические маршруты на территории Прибайкальского национального парка. Снизить классы пожароопасности помог дождь, который накануне пролился и в Иркутске ночью. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
- По состоянию на утро 11 мая 2023 года единственным маршрутом парка, где КПО составляет 3 единицы, является «Север острова Ольхон», - рассказали инспекторы. - Там за развитием ситуации наблюдают наши специалисты Островного лесничества, лесохозяйственного отдела и отдела развития познавательного туризма.
Напомним, накануне в Прибайкальском нацпарке были закрыты для посещения два маршрута – Темная Падь – Ангасолка и КБЖД. Связано это было с пожарами на данной территории. Лес загорелся из-за туристов, которые, обнаружив на своей одежде клеща, решили сжечь его.
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