В Иркутской области разыскивают родственников красноармейца Ивана Ефименко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области следователи СК и поисковики разыскивают родственников красноармейца. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона в своих социальных сетях.

-Следственные органы взаимодействуют с региональной молодежной организацией поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти». Основная задача - увековечивание памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ, - рассказывают в следкоме.

Так, в апреле нынешнего года в Волгоградской области поисковики нашли останки красноармейца Ефименко Ивана Филипповича, 1912 года рождения. Известно, что он уроженец Тайшета Иркутской области. Его призвал на фронт Тимирязевский районный комиссариат, он был кавалеристом.

Сейчас разыскивают его родственников, чтобы увековечить его память.

Ранее сообщалось, что житель Братска проведет в колонии 2 года за попытку дать взятку полицейскому.

Всех, кому что-либо известно об Ефименко Иване Филипповиче и его семье, просим сообщить руководителю ПО «Дань памяти» Торопкиной Н.В. (89140037824) или в СУ СК России по Иркутской области по телефону: 8(3952) 26-18-18 либо в социальной сети «Вконтакте (https://vk.com/irk.sledcom)».