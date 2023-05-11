В Детской школе искусств № 1 Братска прошла акция «Аллея победителей» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Детской школе искусств № 1 Братска состоялась акция «Аллея победителей». В коридорах учреждения разместили портреты участников Великой отечественной войны и провели импровизированное шествие. Дети и педагоги смогли рассказать истории службы своих близких. Об этом сообщает ТРК "Братск".

- 3 июня 1941 года его призвали на армейскую службу, а через две с небольшим недели началась война. Иван ещё ни одного выстрела не сделал — сразу в бой, - рассказывает преподаватель Кристина Горборукова о своем дедушке Иване Киржакове.

Как рассказала директор школы искусств Виктория Гавриленко, такую акцию решили провести, потому что было принято решение об отмене традиционного "Бессмертного полка". Важно, чтобы память о произошедшем передавалась из поколения в поколение.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области следователи СК и поисковики разыскивают родственников красноармейца.