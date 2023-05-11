В Иркутской области мужчину задержали за культивирование наркотиков в подвале Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области сотрудники полиции задержали местного жителя за незаконное культивирование наркотиков в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. -Полицейские изъяли около 2,5 килограмма наркотических веществ, - говорят в ведомстве.

Изначально в отделение полиции поступил сигнал о том, что на улице Депутатской между молодыми людьми возник конфликт. К месту происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе опроса потерпевшего в его квартире почувствовали запах наркотиков.

Как итог, в подвальном помещении нарколабораторию, оборудованную системой вентиляции и специальным освещением. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области разыскивают родственников красноармейца Ивана Ефименко.