В Преображенке Катангского района улучшается гидрологическая ситуация Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По оперативной информации, гидрологическая ситуация в Преображенке Катангского района улучшается. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области.

- Уровень воды в реке Нижняя Тунгуска падает, к 8:00 утра он составлял 967 сантиметров (при критическом показателе в 890 сантиметров), - говорят в ведомстве.

Теперь для мониторинга, проведения взрывных работ и оказания помощи населению из Киренска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Уточняется, что также адресную помощь оказывают и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

Ранее сообщалось, что по данным на 18.00 10 мая, в населенном пункте Преображенка Катангского района по фундамент подтоплены 147 жилых домов и участков, где проживают 247 человек.

Ситуация находится под контролем, говорят в министерстве чрезвычайных ситуаций.