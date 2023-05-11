За сутки 10 мая 2023 года в Иркутской области потушили 11 лесных пожаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области потушили пять лесных пожаров, которые зарегистрировали еще 9 мая. Общая площадь возгораний составила 1 847 га. Так, два пожара произошло в Шелеховском районе, а по одному - в Усольском, Усть-Удинском и Нижнеудинском районах.

-Еще пять пожаров обнаружили и ликвидировали 10 мая. Их общая площадь достигала 8,8 га. Также сегодня дотушен зарегистрированный и локализованный вчера очаг площадью 20 га лиственных насаждений в Зиминском районе, - стало известно КП-Иркутск.

Чтобы потушить пожары, на места происшествий выезжали 244 человека. В их числе 68 - пожарные-десантники, 221 - работник леспопожарных станций. Помимо этого, потребовалось задействовать 73 единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Преображенке Катангского района улучшается гидрологическая ситуация. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.