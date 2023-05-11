Российская авиакомпания запускает рейсы из Иркутска в Братск, Красноярск и Норильск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из российских авиакомпаний объявила, что запускает прямые рейсы из Иркутска в Братск, Норильск и Красноярск. Информация об этом появилась в расписании авиаперевозчика на сайте.

-Рейсы из Иркутска в Братск будут запущены с 14 мая, стоимость билета в одну сторону начинается от 5,2 тысячи рублей, - говорится в расписании.

В этом направлении можно будет улететь по понедельникам, средам и воскресеньям.

Рейсы в Красноярск стартовали с 10 мая. Улететь в этот город пока что можно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, но с июня - можно будет еще и во вторник. Цена вопроса - от 3,6 тысячи рублей в одну сторону.

В Норильск прямые рейсы появятся с 22 мая, но до 8 июля в этот город из областной столицы рейсы будут осуществляться только по понедельникам, а после этой даты еще и по субботам. Стоимость билета в одну сторону - 13,4 тысячи рублей.