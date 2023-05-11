В память о замначальника полиции Иркутска Германа Братчикова подняли его фото на Эльбрус

В память о замначальника полиции Иркутска Германа Братчикова подняли его фото на Эльбруса

Еще в марте стало известно, что умер Герман Братчиков, заместитель начальника полиции Иркутска. Он отдал работе в правоохранительных органах около 25 лет. При жизни у него была мечта - покорить Эльбрус. Увы, сделать этого он не успел. Однако его близкий друг - Юрий Легойдо - смог так или иначе осуществить их общую мечту. Он поднял на вершину фотографию Германа.

-А как поступает настоящий друг? Он у гроба говорит скупые эти ваши мужицкие слова. Обещает, что, теперь уже в память, вершину покорит. Юрий Петрович взял и затащил Германа на Эльбрус. Так мои мальчишки сбыли свою мечту, - делятся друзья Германа Братчикова в социальных сетях.

Юрий Легойдо также поделился фото и видео с Эльбруса. Там он также зачитал стихотворение, которое посвятил своему другу Герману Братчикову. Делимся видео и с вами.

Напомним, что прощание с Германом Братчиковым состоялось 24 марта. Тогда проститься с ним пришли сотни людей. Среди них были и родственники, и коллеги, и просто знакомые. Люди не переставали нести цветы и венки.

Герман Братчиков родился в городе Дербент республики Дагестан. Молодой человек окончил Иркутское высшее военное училище авиации по специальности «самолеты, вертолеты и авиационные двигатели». После этого в 1996-м году поступил на службу в Кировское РОВД Иркутска. Его карьера началась с должности оперуполномоченного. В 2004 году Герман Викторович стал выпускником Восточно-Сибирского института МВД, а в 2011-м - возглавил отдел полиции №5 УМВД России по Иркутску. В этом же году его перевели на руководящую работу в управление МВД России по городу Иркутску, по линии уголовного розыска. В 2013-м году он успешно получил образование в Академии Управления МВД по специальности «руководители органов внутренних дел». В 2015 году назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе). С 2016 года и до момента смерти значился в должности заместителя начальника МУ МВД России «Иркутское».