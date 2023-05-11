С 30 мая Иркутск и Улан-Удэ снова свяжет дневной поезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восточно-Сибирский филиал АО «ФПК» возобновляет курсирование поезда №249/250 Улан-Удэ- Иркутск из-за повышенного спроса на поездки. Поезд начнет возить пассажиров 30 мая и закончит 28 августа.

- При назначении данного поезда Восточно-Сибирский филиал АО «ФПК» учел мнение жителей регионов. По данным опроса пассажиров, более 64% из них предпочли совершать поездки между городами в вагонах с местами для сидения, - сообщается на сайте минтранса Бурятии.

Поезд будет курсировать по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время отправления из Иркутска - 14.13, прибытия в Улан-Удэ - 22.27. Из Улан-Удэ можно будет выехать в 10.02, тогда в Иркутск приедете в 18.14. Время в пути составит около восьми часов.

В состав поезда войдут вагоны с сидячими местами и штабной вагон со специализированным купе для маломобильных граждан.