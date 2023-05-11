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НовостиОбщество11 мая 2023 5:07

В Молодежном вынесено дисциплинарное взыскание пятиклассникам, скинувшим первоклашку с горки

Состоялось собрание, на котором были все участники инцидента
Елена СИНИЦА
В Молодежном вынесено дисциплинарное взыскание пятиклассникам, скинувшим первоклашку с горки

В Молодежном вынесено дисциплинарное взыскание пятиклассникам, скинувшим первоклашку с горки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школе поселка Молодежный Иркутского района состоялось собрание всех участников инцидента на детской площадке. 3 мая два пятиклассника скинули с игрового комплекса с горкой мальчика-первоклассника. Об этом в своих социальных сетях сообщила администрация Иркутского района.

- В школе поселка Молодежный состоялось собрание всех участников ситуации на детской площадке. Виновным вынесено дисциплинарное взыскание, - прокомментировали в телеграм-канале администрации района.

Напомним, что 3 мая два пятиклассника скинули с игрового комплекса первоклашку - им не понравилось, что он находится на площадке, куда они пришли позднее. К счастью, мальчик тогда отделался синяками, ушибами и ссадинами, обошлось без серьезных травм. КП-Иркутск удалось пообщаться с мамой пострадавшего школьника. Она рассказала, что после произошедшего ее ребенок беспокойно спит.