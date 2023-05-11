В Молодежном вынесено дисциплинарное взыскание пятиклассникам, скинувшим первоклашку с горки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школе поселка Молодежный Иркутского района состоялось собрание всех участников инцидента на детской площадке. 3 мая два пятиклассника скинули с игрового комплекса с горкой мальчика-первоклассника. Об этом в своих социальных сетях сообщила администрация Иркутского района.

- В школе поселка Молодежный состоялось собрание всех участников ситуации на детской площадке. Виновным вынесено дисциплинарное взыскание, - прокомментировали в телеграм-канале администрации района.

Напомним, что 3 мая два пятиклассника скинули с игрового комплекса первоклашку - им не понравилось, что он находится на площадке, куда они пришли позднее. К счастью, мальчик тогда отделался синяками, ушибами и ссадинами, обошлось без серьезных травм. КП-Иркутск удалось пообщаться с мамой пострадавшего школьника. Она рассказала, что после произошедшего ее ребенок беспокойно спит.