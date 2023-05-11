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НовостиОбщество11 мая 2023 6:23

Встречу с общественниками, работающими с детьми-инвалидами, провел губернатор Иркутской области

Обсуждались наиболее актуальные вопросы поддержки и интересные инициативы
Надежда ИВАНОВА
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с представителями общественных организаций, работающих с семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с представителями общественных организаций, работающих с семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с представителями общественных организаций, работающих с семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды. Они обсудили реализацию концепции развития системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью, поговорили о сокращении социального сиротства, организации летнего оздоровительного отдыха, реабилитации и санаторно-курортном лечении, трудоустройстве инвалидов. Кроме того, участники встречи рассказали главе региона о своих проектах - по созданию дома сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями, института приемных родителей, тура выходного дня в рамках летней оздоровительной кампании.

- В настоящее время в Иркутской области проживает около 13 тысяч детей-инвалидов, - отметил Игорь Кобзев. - Они нуждаются в особенном внимании со стороны государства. Правительство региона поддерживает семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Работают службы ранней помощи, организована комплексная реабилитация, развиваются инклюзивное образование, спорт и многое другое. И мы всегда готовы рассматривать предложения, направленные на совершенствование и развитие системы поддержки семей с детьми-инвалидами. Уверен, что совместными усилиями мы организуем необходимую работу на должном уровне.