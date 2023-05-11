В новую школу в селе Алыгджер Иркутской области завезли оборудование

В селе Алыгджер Нижнеудинского района заканчивается строительство новой школы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Алыгджер Нижнеудинского района заканчивается строительство новой школы. На объекте ведутся монтаж инженерных систем, отделочные работы, завезены учебное оснащение и мебель, технологическое оборудование пищеблока и прачечной. Совсем скоро здесь приступят к сборке мебели и монтажу оборудования.

Модульное здание площадью 2600 кв. метров рассчитано на 60 учеников - для них обустроят 12 кабинетов, а так же кабинеты технологии для мальчиков и девочек, класс виртуальной реальности, спортивный зал. Кроме того, здесь же разместятся детский сад на 40 мест и интернат на 20 мест. Сейчас дети Алыджера и 16 ребят из деревни Нерха учатся в старом здании - всего в школу ходят 88 человек, некоторые из них живут в пришкольном интернате на протяжении всего учебного года. В местный детский сад ходит 35 малышей.

– Мы активно развиваем образовательную инфраструктуру в регионе, чтобы у детей не только в городах, но и в отдаленных поселках, таких как Алыгджер, условия для учебы были современными и безопасными, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Использование модульных конструкций – вариант, позволяющий возводить небольшие школьные здания, которые не уступают в комфорте другим проектам и при этом подходят для тех мест, куда затруднена поставка строительных материалов, где немногочисленный контингент детей школьного возраста.