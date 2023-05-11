В Иркутске травмпункт Ивано-Матренинской клинической больницы принял 177 пациентов за 10 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

177 пациентов принял травмпункт Ивано-Матренинской детской клинической больницы за прошедшие сутки - это новый антирекорд по количеству пациентов. Об этом сообщает пресс-служба поликлиники в своих социальных сетях.

-Врачи уже бьют тревогу, ведь еще даже не начались летние каникулы, а количество травмированных детей растет, - говорят специалисты больницы.

Так, на первом месте травмы, полученные на улице - их 58 за сутки. Далее идут бытовые (31), спортивные (14), школьные (11).

По характеру травм лидируют ушибы – 68. 28 мальчиков и девочек получили переломы, 8 человек обратились с глубокими ранами, 7 детей – с укусами клещей, 5 – с вывихами.

Ранее сообщалось, что в новую школу в селе Алыгджер Иркутской области завезли оборудование. Сейчас этот объект уже готовят к вводу в эксплуатацию и сдаче. Подробнее вы можете прочитать по ссылке.