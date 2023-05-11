11,2 га лесного фонда охватило огнем в Бурятии 10 мая 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки, 10 мая, в Бурятии зафиксировали три лесных пожара. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

-Так, возгорания возникли в Тарбагатайском, Кабанском и Заиграивском районах, - сообщает СМИ.

Что касается причин, то в двух случаях виной всему неосторожное обращение с огнем, а в одном - переход огня с земель иных категорий.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 11,2 га. К счастью, все пожары уже ликвидированы. К утру 11 мая новых пожаров не зафиксировано.

Ранее стало известно, что за сутки 10 мая 2023 года в Иркутской области потушили 11 лесных пожаров. Потребовалось задействовать 73 единицы специальной техники. Также сообщалось, что, чтобы потушить пожары, на места происшествий выезжали 244 человека. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.