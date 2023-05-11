В Усолье-Сибирском пару рецидивистов осудили на 14 лет за нападение на инвалидов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В январе 2022 года 42-летний мужчина и 37-летняя женщина напали на двух женщин-инвалидов в Усолье-Сибирском. Они представились сотрудниками ЖЭКа и попали в квартиру. Далее преступники избили женщин, украли вещи и скрылись. Соседи потерпевших сообщили о случившемся в полицию и злоумышленников задержали по “горячим следам”, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Несмотря на выдвинутые версии защиты, совокупностью представленных государственным обвинением доказательств, вина была доказана, признаны виновным в совершении кражи и разбоя, - прокомментировали на сайте ведомства.

Обвиняемые свою вину признали частично. Ранее они привлекались за совершение имущественных преступлений. Суд назначил им наказание на срок от 13 до 14 лет, в зависимости от роли каждого осужденного, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.