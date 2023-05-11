Свыше 35 тысяч жителей Иркутска проголосовали за объекты благоустройства Фото: Елена СИНИЦА

У жителей Иркутска есть возможность отдать свой голос за какой-либо объект, который благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». По данным на 11 мая, в лидерах оказался сквер «Ирис» в микрорайоне Синюшина гора. За него отдали голоса 4928 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В случае, если победит этот проект, здесь установят детскую и спортивную площадки, арт-объекты, организуют зону отдыха, высадят аллеи хвойных деревьев и оборудуют автопарковки, - говорят в администрации.

Второе место по количеству голосов разделяют территория между домами № 1 по улице Бажова и № 18 по улице Алмазная, украшением которой может стать скульптура оленя из сказа Павла Бажова «Серебряное копытце».

На сегодняшний день свои голоса отдали уже 35 тысяч человек. Сделать свой выбор можно до 31 мая, это может сделать любой житель город старше 14 лет.