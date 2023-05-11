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НовостиОбщество11 мая 2023 8:35

В Иркутске на здании школы №21 установили мемориальную доску в память об участнике СВО

Николай Шумицкий погиб весной прошлого года
Елена СИНИЦА
В Иркутске на здании школы №21 мемориальную доску в память о выпускнике-участнике СВО. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

В Иркутске на здании школы №21 мемориальную доску в память о выпускнике-участнике СВО. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

В Иркутске в четверг, 11 мая, открыли мемориальную доску командиру танковой роты 42-й мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа, выпускнику средней школы №21 Николаю Шумицкому.

-Военнослужащий погиб весной прошлого года, когда обороняли Запорожскую АЭС,- стало известно КП-Иркутск.

Также состоялся и торжественный митинг на территории этой школы. Родители мужчины рассказали, что еще со времен школы он хотел связать свою жизнь с армией.

Известно, что в 2018 году Николай окончил Казанское высшее командное танковое Краснознаменское училище.