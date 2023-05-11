На Академическом мосту в Иркутске появится 37 новых камер видеонаблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города Иркутска в поисках подрядчика, который займется установкой камер на Академическом мосту. Начальная (она же максимальная) цена контракта - 37,3 миллиона рублей. Об этом сообщает weacom.ru.

-Подрядная организация должна будет установить на мосту 37 новых камер. Это должны быть стационарные IP-видеокамеры, камеры видеонаблюдения и уличные антивандальные поворотные камеры.

Помимо этого, требуется закупить серверные шкафы, источники питания и серверные шкафы. Камеры будут бдить за пересечением линий разметки, заниматься обнаружением лиц, оставленных предметов.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 16 мая 2023 года.

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