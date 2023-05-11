В Иркутске владелец майнинговой фермы в жилом доме нанес ущерб в миллион рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области следователи ОВД завели уголовное дело по факту незаконного подключения майнинговой фермы к электросетям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-В Иркутске полицейские вместе с компаниями-энергетиками нашли майнера, который разместил оборудование в подвале многоквартирного дома, - говорят в полиции.

Еще в апреле в отделение полиции обратилась энергосбытовая компания. Специалисты организации утверждали, что заметили серьезный рост расходования электричества в одном из домов в Ленинском районе города.

К месту происшествия выехали следственно-оперативная группа, сотрудники прокуратуры и энергетики.

Они заметили, что в подвальном помещении дома была 41 единица майнингового оборудования. Позднее нашли и владельца техники. Это был 35-летний житель Иркутска. Он в обход своего счетчика подключился к общедомовому и незаконно потреблял электроэнергию. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Заведено уголовное дело.