В микрорайоне Зеленый Иркутска начали ремонт окружной дороги Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На окружной дороге микрорайона Зеленый подготавливают основание для устройства тротуаров и устанавливают бордюры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Работы ведутся на участке протяженностью в 2,5 километра. Объект важен и востребован. Впервые за много лет здесь полностью заменят покрытие проезжей части и тротуаров, сделают современное освещение, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Работы по ремонту этой дороги выполняет «Иркутскавтодор». В задачи подрядчика входит также монтаж системы водоотведения, организация пешеходных переходов, нанесение разметки и установка знаков.

Сейчас предприятие-подрядчик демонтирует старые бордюры и водоотводные лотки, готовит основание для устройства тротуаров. Уже начали установку новых бордюров.

Ранее сообщалось, что в перинатальный центр Иркутска поступило оборудование для выхаживания недоношенных детей.