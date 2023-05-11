Житель Иркутской области угнал авто ради развлечения и попал в ДТП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Иркутска угнал авто и мототранспорт развлечения ради. Правда, закончилось желание поразвлекаться дорожно-транспортным происшествием. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть полиции обратился житель поселка Белореченский. Он рассказал, что у него угнали автомобиль, - передает пресс-служба министерства ведомства.

Мужчина пояснил, что свой Hyundai Getz оставил на дачном участке, а сам уехал на работу. Чуть позже правоохранительные органы узнали о ДТП с упоминанием авто этой же марки.

Выяснилось, что машина принадлежит жителю Усольского района, а угонщик находится в розыске за такое же преступление, совершенное в Баяндаевском районе.

Теперь решается вопрос о заведении уголовного дела.