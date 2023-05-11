Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 15:21

Клинок погибшего на СВО бойца получил его сын

Это был родовой клинок
Елена СИНИЦА
Клинок погибшего на СВО бойца получил его сын

Клинок погибшего на СВО бойца получил его сын

Фото: Александр КОЦ

Прапорщик из Забайкалья Чингиз Жапов погиб на СВО под Угледаром. Сослуживцы забрали его личные вещи, среди которых был родовой клинок. Сейчас его передали сыну военнослужащего - Санжи. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Это традиционное наше оружие, его из рода в род передают по наследству. Это такая традиция. Тем более, сын был военный. У него сын растет – Санжи. И раз появился у него такой наградной именной нож, то достанется по наследству сыну, - рассказала мать погибшего Дарима Жапова.

Сослуживцы погибшего говорят, что тот нес службу смело и мужественно. Его вспоминают как человека с большим сердцем. За свою жизнь Чингиз Жапов был десантником ОМОНа, участвовал в военных операциях в Сирии и Ливии. Также он посмертно награжден орденом мужества.