Клинок погибшего на СВО бойца получил его сын Фото: Александр КОЦ

Прапорщик из Забайкалья Чингиз Жапов погиб на СВО под Угледаром. Сослуживцы забрали его личные вещи, среди которых был родовой клинок. Сейчас его передали сыну военнослужащего - Санжи. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Это традиционное наше оружие, его из рода в род передают по наследству. Это такая традиция. Тем более, сын был военный. У него сын растет – Санжи. И раз появился у него такой наградной именной нож, то достанется по наследству сыну, - рассказала мать погибшего Дарима Жапова.

Сослуживцы погибшего говорят, что тот нес службу смело и мужественно. Его вспоминают как человека с большим сердцем. За свою жизнь Чингиз Жапов был десантником ОМОНа, участвовал в военных операциях в Сирии и Ливии. Также он посмертно награжден орденом мужества.