Около 30 спецмашин ежедневно занимаются уборкой улиц Иркутска

Работы проводят в круглосуточном режиме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневно около 30 спецмашин выходят на уборку улиц областного центра. Скверы, парки и улицы очищают тракторные щетки, погрузчики, комплексы «Скандия» и «Бродвей», подметально-уборочные машины «ПУМА». При необходимости проезжую часть увлажняют. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

– По поручению мэра города Руслана Болотова работы проводим в круглосуточном режиме. В ведении нашего предприятия находится более 1000 километров тротуаров, дорог и прилегающих к ним территорий. Максимально задействуем все ресурсы, чтобы обеспечивать чистоту в областном центре, – отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Также ежедневно на улицы столицы Приангарья выходят дворники, которые вручную чистят тротуары, дорожные лотки, заездные карманы остановок. Также сотрудники моют и красят ограждения, ремонтируют колодцы ливневой канализации, приводят в порядок остановки общественного транспорта. Стоит отметить, что уже работники приступили к уходу за многолетними растениями на клумбах.