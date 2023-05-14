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НовостиПроисшествия14 мая 2023 3:50

Рабочий погиб в Вихоревке при выполнении маневровых работ на железной дороге

Сотрудники транспортной прокуратуры устанавливают причины произошедшего
Виктория КУДАЕВА
Сотрудники транспортной прокуратурой организовали надзорные мероприятия. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Сотрудники транспортной прокуратурой организовали надзорные мероприятия. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Братском районе устанавливают обстоятельства смертельного случая на железной дороге. По предварительным данным, 14 мая в 00:56 часов в городе Вихоревка при производстве маневровых работ на путях необщего пользования рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- На место происшествия выехал заместитель Братского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Братского ЛО МВД России на транспорте, - говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной прокуратурой организовали надзорные мероприятия. Они дадут оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства об охране труда.