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НовостиОбщество15 мая 2023 15:07

В отношении заммэра в Усолье-Сибирском завели еще два уголовных дела

Теперь проводятся следственные действия
Елена СИНИЦА
В отношении заммэра в Усолье-Сибирском завели еще два уголовных дела

В отношении заммэра в Усолье-Сибирском завели еще два уголовных дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усолье-Сибирском возбуждены еще два уголовных дела в отношении заместителя мэра. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-В 2022 году чиновник организовал местной жительнице ИП для осуществления деятельности по захоронению граждан. Он предоставил ей привилегированное право осуществления деятельности по изготовлению и копке могил и получать прибыль, то есть работу, которую должно выполнять городское МУП, - говорят в следкоме.

Помимо этого, в апреле прошлого года он по мнимому договору займа получил определенные имущественные права. Это было сделано за предоставление директору ООО «МЦУ» дебиторской задолженности населения города перед МУП «Сервисный центр».

Теперь проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что на базе Центра поддержки семей участников специальной военной операции состоялся семинар для психологов.