5,5 лет колонии получил мужчина, который забил до смерти дальнобойщика в Иркутской области

бывшему дальнобойщику назначено наказание в 5,5 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно в Иркутске суд признал 36-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Оказалось, в конце августа 2022 года два дальнобойщика распивали алкоголь в грузовом автомобиле. Тогда они находились на территории транспортной компании в Ново-Ленино Иркутска. Из-за нетрезвого состояния между мужчинами произошел конфликт, который закончился трагедией. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

- Мужчина избил своего оппонента, нанеся множественные удары по голове, - сообщают в ведомстве. - В результате смерть 50-летнего потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Сейчас бывшему дальнобойщику назначено наказание в 5,5 лет лишения свободы. Стоит отметить, что мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.