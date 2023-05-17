В трех городах Иркутской области медикам будут единоразово выплачивать 2 миллиона Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

До 2 миллионов рублей «подъемных» планируют выплачивать медикам в трех городах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

- Так, в первом чтении принят проект закона, который предполагает поддержку медикам, переехавших работать в города Иркутской области с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Речь идет о медучреждениях, расположенных в Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово, - говорят в пресс-службе ведомства.

При этом депутаты парламента считают что размеры выплат должны быть такими же, как по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Соответственно, медики, приехавшие в северные территории смогут получить однократно до 2 миллионов рублей, а средний медперсонал - до 1 миллиона рублей.

В других территориях выплата для врачей составит 1 млн рублей, для среднего персонала 500 тысяч рублей.

Сейчас лечебные учреждения Усть-Илимска готовы принять на работу 91 медработника. В Усолье-Сибирском медучреждения нуждаются в 106 врачах и 16 работниках среднего звена. В Черемхово не хватает 12 врачей и 6 фельдшеров.