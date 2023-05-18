Прямой эфир о летней занятости молодежи в Иркутской области проведут 18 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Иркутской области в рамках прямого эфира расскажут о занятости школьников и студентов в предстоящее лето. На вопросы пользователей соцсетей ответят министр по молодежной политике Маргарита Цыганова и начальник управления занятости населения министерства труда и занятости Наталья Шлыкова.

Трансляция начнется в 12:00 18 мая. Она пройдет на официальных ресурсах правительства Приангарья в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы можно оставлять в комментариях под трансляцией.

Напомним, классических лагерей со сменами в 21 день в черте Иркутска нет. Да и зачем они, когда есть много предложений от организаций детского летнего отдыха в пригороде или даже на Байкале. В реестре лагерей Иркутской области в 2023 году больше 800 организаций.