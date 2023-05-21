Жители села Ерема вернулись в свои дома после паводков в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Катангском районе жители села Ерема вернулись в свои дома после паводков. За минувшие сутки вода ушла еще из восьми жилых домов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Все жители вернулись в свои дома, - говорят в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. – Однако, подтопленными на 21 мая остаются еще трое домов, в которых живут шесть человек. В пострадавших от паводка населенных пунктах Катангского района продолжают работать спасатели МЧС России.

Населению оказывается адресная помощь. Напомним, что в Катангском районе утром 15 мая подтоплено было 138 домов, в которых проживает 289 человек. Паводок пришел тогда в четыре села - Подволошино, Преображенка, Непа и Ерема.

Напомним, в аэропорту Иркутска накануне произошел инцидент из-за лисы на взлетно-посадочной полосе. Животное выбежало на взлетку перед вылетом рейса Иркутск-Москва - подробности.

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